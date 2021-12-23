Генпрокуратура увеличила требования по иску к "Рольфу" до 19,4 млрд рублей

Генпрокуратура увеличила требования по иску к автодилеру "Рольф" и его основателю Сергею Петрову почти на треть, передает "Интерфакс".

Сумма претензий увеличилась на более чем 6,5 млрд рублей: с 12,85 млрд до 19,4 млрд. Все эти деньги Генпрокуратура требует изъять для обращения в доход государства. Дополнения к иску ведомство представило на заседании Химкинского горсуда, следующее состоится 18 января.

В сентябре 2019 года Петрова объявили в международный розыск. По версии СК, в 2014 году он в составе преступной группы в обход закона организовал трансфер 4 млрд рублей на свои офшорные счета на Кипре.