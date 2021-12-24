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Новости 19:18

Вице-губернатор Пиотровский вступил в "Единую Россию"

фото ЗакС политика Вице-губернатор Пиотровский вступил в "Единую Россию"

На конференции петербургского регионального отделения "Единой России" 24 декабря объявили о вступлении в партию вице-губернатора города Бориса Пиотровского, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Пиотровского пригласили на сцену для торжественного вручения партийного билета.

Вице-губернатор вышел с первого ряда. Документы ему вручил секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак. 

Напомним, Пиотровский в статусе вице-губернатора занимается вопросами культуры и спорта. Также в последние месяцы Пиотровский доносит до петербуржцев информацию о коронавирусных ограничениях.

София Саттарова


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