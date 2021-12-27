В преддверии саммита лидеров стран СНГ с петербургских улиц вывезли 72 тысячи кубометров снега

Петербургские дорожники спешно готовят город к приезду лидеров стран СНГ: неформальный саммит с их участием должен пройти в Северной столице уже завтра, 28 декабря.
Так, за минувшие выходные с городских улиц вывезли около 72 тыс. кубометров снега, делится пресс-служба комитета по благоустройству.
Всего за прошлую недели в снегоплавильные пункты отправили свыше 236 тысяч кубометров осадков — при том, что за последние 7 дней в Петербурге "насыпало" 25 см снега.
В общей сложности с начала зимы улицы очистили от порядка 1,2 млн "кубов" снежных масс.
В течение прошлой недели днём дороги чистили свыше 1000 единиц техники, а по ночам — 1100.
В понедельник, 27 декабря, убирать заснеженные магистрали Северной столицы выехали 1070 машин и 1257 дворников.
Напомним, в субботу, 25 декабря, губернатор Петербурга Александр Беглов провёл собственную прямую линию и признал наличие "снежного" коллапса в городе.