В преддверии саммита лидеров стран СНГ с петербургских улиц вывезли 72 тысячи кубометров снега

Петербургские дорожники спешно готовят город к приезду лидеров стран СНГ: неформальный саммит с их участием должен пройти в Северной столице уже завтра, 28 декабря.

Так, за минувшие выходные с городских улиц вывезли около 72 тыс. кубометров снега, делится пресс-служба комитета по благоустройству.

Всего за прошлую недели в снегоплавильные пункты отправили свыше 236 тысяч кубометров осадков — при том, что за последние 7 дней в Петербурге "насыпало" 25 см снега.

В общей сложности с начала зимы улицы очистили от порядка 1,2 млн "кубов" снежных масс.

В течение прошлой недели днём дороги чистили свыше 1000 единиц техники, а по ночам — 1100.

В понедельник, 27 декабря, убирать заснеженные магистрали Северной столицы выехали 1070 машин и 1257 дворников.

Напомним, в субботу, 25 декабря, губернатор Петербурга Александр Беглов провёл собственную прямую линию и признал наличие "снежного" коллапса в городе.