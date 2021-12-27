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Новости 13:53

В Кремле сочли блокировку "ОВД-Инфо"* единичным случаем

фото ЗакС политика В Кремле сочли блокировку "ОВД-Инфо"* единичным случаем

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал блокировку проекта "ОВД-Инфо"* единичным случаем, по его мнению, массовой тенденции на блокировку нет, передает РИА "Новости".

Песков подчеркнул, что это было решение суда, а Кремль такое традиционно не комментирует. 

"Есть единичные случаи, работают соответствующие ведомства, обращаются в суд. Когда они усматривают признаки нарушения закона — дальше в суде доказывается, имело место это нарушение или нет, но да, это отдельные случаи — какие-то менее резонансные, какие-то более резонансные, но мы не считаем, что это какая-то массовая тенденция. Мы не видим здесь никаких тенденций", - сказал Песков.

25 декабря Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту "ОВД-Инфо"*. Регулятор объяснил это решением Луховицкого районного суда в Подмосковье, который обвинил "ОВД-Инфо"* в "пропаганде экстремизма и терроризма". При этом представители проекта узнали о судебном решении и сути претензии уже после его вынесения, на рассмотрение дела их не вызывали.

*"ОВД-Инфо" внесен Минюстом в реестр незарегистрированных организаций - иноагентов

 


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