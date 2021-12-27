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Новости 14:37

Жительницу Сургута оштрафовали за "пропаганду неполноценности" чиновников

фото ЗакС политика Жительницу Сургута оштрафовали за "пропаганду неполноценности" чиновников

В Сургуте суд оштрафовал местную жительницу Татьяну Оверину на 10 тысяч рублей за комментарии во "ВКонтакте", в которых она в уничижительном тоне отзывается о деятельности российских чиновников. Соответствующее решение инстанции обнаружил в картотеке дел телеграм-канал ЧТД. 

Среди прочих высказываний женщины, которые послужили поводом для возбуждения административного делопроизводства, были в том числе "пора уже осадить зарвавшихся трутней-чинуш". Кроме того, чиновники в устах Овериной стали "церберами и прихлебателями олигархата".

Суд счёл, что комментарии сургутчанки, кроме "пропаганды неполноценности представителей власти", могут возбуждать социальную вражду. В ответ Оверина заявила, что заметки являются её частным мнением, "на которое она имеет право".


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