Семья Виктора Кудрявцева намерена добиться признания его невиновным посмертно по делу о госизмене

Семья ученого Виктора Кудрявцева будет добиваться признания его невиновным посмертно по делу о госизмене, сообщил в своем телеграм-канале адвокат Иван Павлов*

"Смерть обвиняемого обычно - это повод для прекращения дела. Но родственники с таким поворотом не согласны и хотят довести дело до суда", - написал Павлов*.

По его словам, следствие пока идет, и сторона защиты будет знакомиться с материалами в конце зимы или уже весной.

Виктор Кудрявцев умер весной 2021 года в возрасте 77 лет. За три года до этого его обвинили в госизмене. По версии следствия, физик в научной переписке с бельгийским институтом гидродинамики передал информацию о гиперзвуковых технологиях в боевых ракетных комплексах "Авангард" и "Кинжал". Эту переписку сочли прикрытием для передачи секретных данных странам НАТО. Адвокаты настаивали, что речи о разглашении гостайны в этом случае быть не может, поскольку проект по освоению космоса был полностью открытым.

Тем не менее Кудрявцева поместили в СИЗО "Лефортово", несмотря на немалый список заболеваний, к которому в итоге добавился рак. Сообщалось, что в обмен на перевод под домашний арест Кудрявцеву предлагали признать вину и оговорить коллег, но он отказывался.

Кудрявцева отпустили из СИЗО осенью 2019 года. Следствие по его делу было приостановлено до выздоровления ученого, но до возобновления он не дожил.

*Иван Павлов внесен в реестр СМИ-иноагентов