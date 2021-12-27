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Новости 18:56

Возведение седьмого энергоблока Ленинградской АЭС должно начаться весной 2022 года

фото ЗакС политика Возведение седьмого энергоблока Ленинградской АЭС должно начаться весной 2022 года

Весной 2022 года начнётся возведение седьмого энергоблока Ленинградской АЭС, уведомил "Интерфакс" генеральный директор станции Владимир Перегуда.

Новый энергоблок появится в Сосновом Бору - по соседству со своими уже работающими "товарищами". Как только в городе установится тепло, строители приступят к рытью колтована. Пока что на участке ведётся вырубка леса и землеотвод. 

По плану, строительство "подразделения" станции должно завершиться в 2030 году.

В грядущем году должны также пройти общественные слушания по проекту и после дано соответствующее заключение о воздействии энергоблока на экологию.


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