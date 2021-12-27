Возведение седьмого энергоблока Ленинградской АЭС должно начаться весной 2022 года

Весной 2022 года начнётся возведение седьмого энергоблока Ленинградской АЭС, уведомил "Интерфакс" генеральный директор станции Владимир Перегуда.

Новый энергоблок появится в Сосновом Бору - по соседству со своими уже работающими "товарищами". Как только в городе установится тепло, строители приступят к рытью колтована. Пока что на участке ведётся вырубка леса и землеотвод.

По плану, строительство "подразделения" станции должно завершиться в 2030 году.

В грядущем году должны также пройти общественные слушания по проекту и после дано соответствующее заключение о воздействии энергоблока на экологию.