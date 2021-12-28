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Кобринский написал заявление на автора статьи о его взаимоотношениях со студентками

фото ЗакС политика Кобринский написал заявление на автора статьи о его взаимоотношениях со студентками

Бывший депутат ЗакСа Александр Кобринский, ранее выигравший суд у журналистки Софьи Вольяновой, намерен добиться наказания для еще одной представительницы СМИ. На этот раз ученого не устроило содержание материала Риммы Поляк под названием "Эффект Кобринского: старое "Яблоко" и новая этика". В нем, как и в тексте Вольяновой "Блистательный профессор" для журнала "Холод", повествуется о взаимоотношениях филолога со студентками СПбГУ и его якобы неподобающем поведении. Как сообщил главред издания Republic* Дмитрий Колезев в своем Telegram-канале, к журналистке, пишущей для его издания, обратился следователь МВД по Москве.

"Пока что Римма Поляк пообщалась со следователем только по телефону, на очную встречу отправится с адвокатом", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Кобринский отсудил у Софьи Вольяновой 300 тысяч рублей, оспорив приведенные в материале сведения о его взаимоотношениях со студентками. После этого "яблочник" подал к ней еще один иск, вторым ответчиком в котором значится Высшая школа экономики. Приморский районный суд оставил иск без движения. 

*Издание Republic внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента


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Упоминаемые персоны
Кобринский Александр Аркадьевич 

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