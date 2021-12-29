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Новости 17:54

ЕСПЧ потребовал от РФ остановить ликвидацию "Мемориала"*

фото ЗакС политика ЕСПЧ потребовал от РФ остановить ликвидацию "Мемориала"*

Европейский суд по правам человека обратился к российским властям с требованием не исполнять решение судов и остановить ликвидацию "Международного мемориала"* и правозащитного центра (ПЦ) "Мемориал"**. Письмо ЕСПЧ приводится в телеграм-канале организации.

В документе указывается, что решение об упразднении ПЦ должно быть приостановлено вплоть до тех пор, пока Страсбургский суд не вынесет постановление по жалобе на российский закон об иноагентах, которую ещё в 2013 году подали 11 НКО из РФ. Оба "Мемориала"* были в числе заявителей обращения.

В своём заявлении ЕСПЧ ссылается 39-е правило собственного регламента, которое наделяет судей полномочиями вплоть до рассмотрения жалобы принимать экстренные обеспечительные меры для защиты заявителей.

К аналогичном положению Страсбургский суд уже апеллировал в феврале 2021 года, требуя освободить оппозиционера Алексея Навального.

28 декабря Верховный суд России принял решение упразднить "Международный Мемориал"*, удовлетворив соответствующий иск Генеральной прокуратуры. В среду, 29 декабря, Мосгорсуд ликвидировал ПЦ "Мемориал"** уже по иску столичной прокуратуры.

*Внесён Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функцию иноагента

**Внесён Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функцию иноагента


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