ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о выплате 13-й пенсии ежегодно

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским и сенаторы Елена Афанасьева и Ирина Кожанова внесли в Госдуму законопроект о ежегодной предновогодней пенсии, текст документа опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

В законопроекте предложено выплачивать пенсионерам дополнительную, 13-ю пенсию в декабре ежегодно. По версии авторов, эта выплата "позволит пенсионерам достойно отметить" Новый год. Они пояснили, что высокий уровень инфляции — а по итогам 2021 года она может достигнуть порядка 9% — негативно сказывается на доходах пенсионеров, которым перед праздником еще и нужно потратиться на продукты и подарки.

13-я пенсия, по задумке авторов, будет выплачиваться в том же размере, что и обычно. Деньги на это предложено выделить из федерального бюджета, в том числе из трансфера на обязательное пенсионное страхование бюджету Пенсионного фонда России.

О том, что в Госдуме предложили ежегодно выплачивать 13-ю пенсию, стало известно в середине декабря. Ранее к такой мере вновь призвал лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов . Эти призывы звучат каждый год перед новогодними праздниками, но пока инициатива принята не была.