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Новости 14:14

Число заразившихся омикрон-штаммом коронавируса в России превысило сотню человек

фото ЗакС политика Число заразившихся омикрон-штаммом коронавируса в России превысило сотню человек

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24" заявила, что в России уже выявлено 103 случая заражения омикрон-штаммом коронавируса.

"На сегодняшний день, несмотря на то, что уже почти два месяца мир знаком с "омикроном", у нас в стране при плотном мониторинге 103 [случая] выявления "омикрона", — сказала Попова.

По ее словам, заразившиеся — это граждане, приехавшие из-за рубежа, и те, кто близко контактировал. Она отметила, что все очаги локализованы.

Первые два случая заражения россиян "омикроном" были зафиксированы 6 декабря: инфицированные вернулись домой из ЮАР. Затем это число вырасло до нескольких десятков. Регистрируются случаи заболевания в Петербурге, Москве, Подмосковье и ряде других регионов.


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