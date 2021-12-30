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Новости 18:02

В канун Нового года Минюст признал иноагентами восемь человек

фото ЗакС политика В канун Нового года Минюст признал иноагентами восемь человек

Вечером 30 декабря Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов восемь физических лиц. Причиной для включения в перечень иностранных агентов стало получение ими финансирования из-за рубежа, сообщается на сайте ведомства. Среди них журналисты и общественные деятели. 

"В частности, согласно полученным сведениям, указанные лица систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование", - говорится в сообщении Минюста. 

В реестр внесли участниц группы Pussy Riot Надежду Толоконникову* и Веронику Никульшину**, основателя и главного редактора издания "Холод" Таисию Бекбулатову***, публицистов Виктора Шендеровича**** и Марата Гельмана*****, сотрудника "Радио.Свободы****** Ивана Беляева******* и петербургскую журналистку из "Север.Реалии"******** Елену Владыкину*********. 

- Не считаю решение законным, будем вместе с юристам обжаловать, - заявила Владыкина********* в разговоре с ЗАКС.Ру. 

В реестре также оказался ярославский активист Андрей Алексеев********** - создатель проекта "Ярость" и киноклуба "Нефть", который закрылся в ноябре 2020 года. 

Всего в списке иностранных агентов по состоянию на 30 декабря числятся 111 организаций и физических лиц. В начале декабря в реестр внесли четверых авторов Idel.Реалии*********** На прошлой недели Минюст признал иностранными агентами две организации, занимающихся проблемами ЛГБТ-сообщества.

 

*Надежда Толоконникова внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

**Вероника Никульшина внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

***Таисия Бекбулатова внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

****Виктор Шендерович внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

*****Марат Гельман внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

******"Радио Свобода" внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

*******Иван Беляев внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

********Север.Реалии" внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

*********Елена Владыкина внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

**********Андрей Алексеев внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

***********Idel.Реалии внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

 

Константин Леньков


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