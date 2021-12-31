Причиной для блокировки сайта "ОВД-Инфо"* стала публикация о теракте в здании архангельского УФСБ

Решение Луховицкого районного суда Московской области о блокировке сайта правозащитного проекта "ОВД-Инфо"*, принятое на прошлой неделе, было мотивировано наличием на сайте материалов, касающихся резонансного теракта осени 2018 года в Архангельске. Суд счел, что некоторые публикации оправдывают самоподрыв молодого человека, имевший место в приемной регионального УФСБ в октябре 2018 года.

"Как следует из лингвистического анализа представленного текста, основной коммуникативной направленностью является оправдание действий, направленных на нарушение действующего законодательства", - говорится в тексте решения.

Кроме того, компетентные органы нашли на сайте правозащитного проекта информацию о деятельности неких неназванных "украинских террористов". Не устроил силовиков также тон публикаций о "Свидетелях Иеговы"**.

Характерно, что на заседание Луховицкого районного суда представителей "ОВД-Инфо"*, где решалась судьба проекта, их не пригласили. В Кремле блокировку сайта, через который задержанные на митингах могли получить оперативную и бесплатную юридическую помощь, квалифицировали как "единичный случай".

Отметим, что теракт в Архангельске стал причиной для массового возбуждения дел по уголовной статье об оправдании терроризма, до того практически не применявшейся. Наиболее известным случаем стало преследование псковской журналистки Светланы Прокопьевой, чьи рассуждения о возможных мотивах юного террориста обернулись для нее приговором в виде штрафа в полмиллиона рублей.

*Внесен Минюстом в реестр незарегистрированных организаций - иноагентов

**Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ