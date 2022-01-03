Беглов: Коллективного иммунитета в Петербурге пока недостаточно, чтобы остановить омикрон-штамм коронавируса

Губернатор Петербурга Александр Беглов в интервью РИА "Новости" заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в городе пока недостаточный, чтобы остановить распространение омикрон-штамма.

По словам Беглова, наличие вакцины – это принципиальное отличие 2021 года от 2020-го. Тогда иммунитет имели только переболевшие.

"Сейчас с учетом вакцинированных коллективный иммунитет в Петербурге составляет более 80 процентов. Его недостаточно, чтобы остановить новый штамм "омикрон". Но это позволило Петербургу пройти четвертый пик увереннее, чем вторую волну в конце 2020-го", - сказал Беглов.

Он заявил, что сейчас Петербург находится "на высоком плато" после сезонного подъема заболеваемости в сентябре-октябре 2021 года. По словам Беглова, система здравоохранения Петербурга осенью оказалась полностью готовой к росту нагрузок. Он заявил, что запасами кислорода город делится с Ленобластью и Карелией, а очередь из скорых перед больницами стала редкостью.

Ранее Беглов заявлял, что достичь коллективного иммунитета в Петербурге можно к середине января. Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что город входит в число регионов, которые максимально приблизились к этой цели.