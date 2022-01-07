"Его вынудили покинуть страну": Рэпер Face уехал из России

Уфимский рэп-исполнитель Face эмигрировал из России, известила тётя музыканта и зампредседателя общественной палаты Башкирии Кристина Недорезова. Когда и куда уехал рэпер, она конкретизировать не стала.

"К сожалению, Ваня (Иван Дрёмин — настоящее имя Face. — Прим. ред.) больше не живет в России. Он очень любит Россию и хочет тут жить. Его вынудили покинуть страну", — написала Недорезова в Facebook, однако позже свою заметку удалила.

О том, что Face действительно больше не живёт в стране, заявил также бывший глава Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов.

"Надеюсь, что и Face вернется жить и работать в Россию, которой и он не враг", — сообщил он у себя в соцсетях.

UFA1.RU попытался взять комментарий у Недорезовой, но она отказалась от комментариев по данному вопросу. Аналогичным образом журналистам не удалось связаться с менеджером рэпера Богданом Дрёминым.

Издание уточняет также, что, согласно информации из базы данных "Контур.Фокус", Богдан Дрёмин ликвидировал своё ИП 3 марта 2021 года. Бизнес как раз был связан с организацией концертной деятельности.

Следует напомнить, что в сентябре прошлого года по всей стране стали массово отменять и запрещать концерты Face. Он уверен, что это связано с его оппозиционными политическими взглядами: музыкант выступал в том числе на протестном митинге 10 августа 2019 года, и после этого также с улиц стали убирать афиши, анонсировавшие его концерты.

Добавим, что в ноябре, опасаясь преследования властей, из России уехал также рэпер Моргенштерн.