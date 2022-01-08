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В Петербурге прошла серия пикетов против ввода российских войск в Казахстан

фото ЗакС политика В Петербурге прошла серия пикетов против ввода российских войск в Казахстан

В разных уголках Мурина петербургские активисты накануне провели пикеты, выражая свое несогласие с официальной российской политикой по отношению к Казахстану и охватившим соседнюю республику гражданским волнениям и беспорядкам. По мнению пикетчиков, принятое решение о вводе в Казахстан российского контингента неминуемо приведет к ухудшению взаимоотношений между двумя народами.

"Российский солдат! Знай, что в Казахстане тебя встретят как оккупанта!", "Вы дали присягу защищать Россию, а не быть жандармами всего континента", "ОДКБ - плохое зиц-прикрытие имперских устремлений России", - гласили надписи на плакатах.

О задержаниях участников акции пока ничего не известно, в отличие от активиста Алексея Хренова, вставшего в пикет на Сенной площади. Уже после проведенного пикета поздно вечером 7 января на него составили "административку" по статье о нарушении противоэпидемических правил, о чем сообщили в Telegram-канале "Задержания Петербург".

Напомним, что РФ, Белоруссия и Армения как страны, представляющие ОДКБ, 5 января решили ввести миротворческий контингент в крупные города Казахстана, где с начала месяца участились погромы, грабежи и столкновения с силовиками. На неделе было распущено правительство и лишен должности глава Совбеза Нурсултан Назарбаев.

фото: Красимир Врански


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