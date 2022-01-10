Беглов благодарен прокуратуре за напоминание об ответственности за игнорирование QR-кодов

Губернатор Александр Беглов выразил благодарность прокуратуре Петербурга за то, что ведомство опубликовало информацию об административных и уголовных последствиях при бойкотировании QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Такое заявление руководитель города сделал в эфире собственной программы на "Радио России" 10 января.

- Хочу поблагодарить городскую прокуратуру за четкое разъяснение правил соблюдения QR-кодов и ответственности перед законом. Уверен, что общими усилиями мы добьемся соблюдения в Петербурге всех ограничений, необходимых для защиты здоровья людей, - сказал Беглов.

По его словам, первые проверки января показали, что петербургские организации готовы работать по новым правилам. С каждой новой проверкой доля выявленных нарушителей снижается, отметил губернатор.

Напомним, со 2 января посещать общепит, торговые центры и ряд других организаций можно только при наличии QR-кода о вакцинации от коронавируса. Проверять его должны сотрудникии компаний, куда пришел посетитель.

Ранее ряд петербургских рестораторов и руководители других организаций заявили, что не будут проверять QR-коды. Прокуратура Петербурга после этого расписала, на основе каких законов введенные ограничения являются легитимными и какие последствия ждут компании, которые их не соблюдают.

София Саттарова