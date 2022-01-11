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Новости 11:25

КСП начала проверку Фонда капремонта и "Центра комплексного благоустройства"

фото ЗакС политика КСП начала проверку Фонда капремонта и "Центра комплексного благоустройства"

Контрольно счетная палата Петербурга во вторник, 11 января, начала несколько плановых проверок комитетов Смольного и подведомственных им организаций, сообщили в КСП.

Контрольные мероприятия будут проходить в комитете по благоустройству и "Центре комплексного благоустройства", жилищном комитете и Фонде капитального ремонта. Кроме того, специалисты проверят законность, эффективность и целевой характер расходования бюджетных средств "Домом молодежи", подведомственным комитетом по молодежной политике и СПбГБУ "Смольнинское", которое ответственно за транспортное обслуживание органов власти.

"В  комитете по науке и высшей школе началось экспертно-аналитическое мероприятие: будет дана оценка эффективности использования средств бюджета по мероприятиям государственных программ "Экономика знаний в Санкт-Петербурге" и "Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге"", - поделились в КСП. 

Аудит начался в школе № 263 с углубленным изучением английского языка, подведомственной администрации Адмиралтейского района.

Продолжается начатая в 2021 году проверка расходования средств бюджета города уполномоченным по правам человека. На завершающем этапе находится аудит аппарата прошлого созыва Законодательного собрания. 

В целом на 2022 год КСП запланировала более 100 мероприятий в отношении получателей средств бюджета Петербурга.


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