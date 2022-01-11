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Новости 11:42

Очередное "оголённое" на фоне храма фото стало поводом для возбуждения дела

фото ЗакС политика Очередное "оголённое" на фоне храма фото стало поводом для возбуждения дела

Силовики продолжают "охотиться" на обнажённые на фоне религиозных объектов фото, опубликованные в соцсетях: на сей раз им "попалась" трэш-модель Полина Моргулина, снявшаяся обнажённой возле церкви Покрова Богородицы в Филях.

В отношении девушки возбудили административное дело о нарушении законодательства о свободе совести (ст. 5.26 КоАП), уточняет "РЕН-ТВ".

По информации издания, дело Моргулиной поступило в суд ещё в начале декабря, однако уже 15 числа было возвращено на доследование. Максимальное наказание по обозначенной статье КоАП, применимое в этом случае, предполагает до 120 часов обязательных работ.

На данный момент все свои страницы в соцсетях Моргулина уже удалила.

Напомним, что в 2021 году в России усилилось правоприменение уголовной статьи об оскорблении чувств верующих. По одному из таких дел проходит петербурженка Ирина Волкова, которой вменили в вину фотографию в стрингах на фоне Исаакиевского собора. В свою очередь, в фотографии блогера и модели на фоне храма Василия Блаженного в Москве нынешней осенью усмотрели имитацию интимной близости, из-за чего участникам фотосъемки присудили реальные сроки. Также полицию заинтересовали юноши, сфотографировавшиеся с приспущенными штанами на фоне Спаса на Крови.


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