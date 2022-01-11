Очередное "оголённое" на фоне храма фото стало поводом для возбуждения дела

Силовики продолжают "охотиться" на обнажённые на фоне религиозных объектов фото, опубликованные в соцсетях: на сей раз им "попалась" трэш-модель Полина Моргулина, снявшаяся обнажённой возле церкви Покрова Богородицы в Филях.

В отношении девушки возбудили административное дело о нарушении законодательства о свободе совести (ст. 5.26 КоАП), уточняет "РЕН-ТВ".

По информации издания, дело Моргулиной поступило в суд ещё в начале декабря, однако уже 15 числа было возвращено на доследование. Максимальное наказание по обозначенной статье КоАП, применимое в этом случае, предполагает до 120 часов обязательных работ.

На данный момент все свои страницы в соцсетях Моргулина уже удалила.

Напомним, что в 2021 году в России усилилось правоприменение уголовной статьи об оскорблении чувств верующих. По одному из таких дел проходит петербурженка Ирина Волкова, которой вменили в вину фотографию в стрингах на фоне Исаакиевского собора. В свою очередь, в фотографии блогера и модели на фоне храма Василия Блаженного в Москве нынешней осенью усмотрели имитацию интимной близости, из-за чего участникам фотосъемки присудили реальные сроки. Также полицию заинтересовали юноши, сфотографировавшиеся с приспущенными штанами на фоне Спаса на Крови.