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Вишневский намерен призвать Беглова сохранить телецентр на улице Чапыгина

фото ЗакС политика Вишневский намерен призвать Беглова сохранить телецентр на улице Чапыгина

Депутат фракции "Яблоко" Заксобрания Петербурга Борис Вишневский пообещал подготовить депутатский запрос на имя губернатора Александра Беглова. Он намерен поинтересоваться отношением главы города к идее выкупа здания на улице Чапыгина, 6, где сейчас расположен телецентр. 

Парламентарий заявил ЗАКС.Ру, что хочет представить запрос на ближайшем заседании ЗакСа, 19 января.

Ранее Вишневский опубликовал в своем Telegram-канале скан ответа вице-губернатора Максима Мейксина на вопросы о предстоящем переезде телевизионщиков. "Яблочник" поинтересовался, известно ли администрации города о планах собственника по дальнейшему использованию здания на Чапыгина, считает ли она необходимым сохранить архитектурный облик и функционал здания и готова ли вести переговоры о выкупе помещений для того, чтобы телеканалы смогли продолжить в них работать.

Мейксин ответил, что здание на Чапыгина находится в частной собственности, а правительство города не располагает информацией в части заданных вопросов. Депутат остался недоволен ответом чиновника. 

Напомним, ранее было объявлено, что принадлежащий Смольному телеканал "Санкт-Петербург" в 2022 году переедет с улицы Чапыгина либо в "Невскую ратушу", либо к строящейся "СКА-Арене".

Сергей Еремеев


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