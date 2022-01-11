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Новости 18:53

Отца Ивана Жданова снова отправили в СИЗО

фото ЗакС политика Отца Ивана Жданова снова отправили в СИЗО

Отец эмигрировавшего оппозиционера Ивана Жданова, 67-летний Юрий Жданов, которому в декабре присудили двухлетний условный срок, снова оказался в следственном изоляторе, передает ТАСС со ссылкой на окружной суд.

Именно такую меру пресечения суд в НАО счел необходимым избрать ему, задержанному  после нарушения правил подписки о невыезде. Последнюю, в свою очередь, ему назначили до истечения срока обжалования приговора.

Жданов, не получив разрешения суда, покинул место жительства и уехал в Нижегородскую область, где был обнаружен сотрудниками полиции в одной из гостиниц", - говорится в сообщении.

Юрия Жданова судили за то, что он, работая в системе местного самоуправления, распорядился предоставить социальное жилье женщине, которая в нем не нуждалась. Его сын Иван Жданов, экс-директор ФБК*, относился к преследованию близкого родственника как к политической мести себе как "навальнисту". В заключении Юрий Жданов уже испытывал проблемы со здоровьем.

Сообщается, что под стражей 67-летний мужчина пробудет до истечения срока обжалования приговора, то есть, до 19 января.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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