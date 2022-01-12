Зампред ЦИК Булаев прокомментировал назначение Зацепы заместителем главы ГИК Петербурга:

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев на заседании 12 января напомнил, что ЦИК давно ждала ротации кадров в Санкт-Петербургской избирательной комиссии. В конце 2021 года из Горизбиркома ушли три человека. Среди которых зампред Алла Егорова - ее место занял член комиссии Олег Зацепа, ранее руководивший юридическим управлением ГИК.

Булаев на заседании ЦИК 12 января отметил, что назначение Зацепы вызывает у него "разные эмоции". По его словам, новый зампред - грамотный юрист, но "обстоятельства иногда его сподвигают на какие-то комментарии".

- У меня есть разные эмоции, как и у него, по результатам нашего общения. Но оно, на мой взгляд, товарищеское общение с элементами иронии, критики и непонимания, - сказал Булаев.

Он поздравил Зацепу с назначением и выразил надежду на серьезные изменения.

Напомним, одновременно с Егоровой комиссию покинул Дмитрий Краснянский. Его называли "официально объявленный черт" Горизбиркома, признавался сам Краснянский. На их места выбрали главу МО "Город Зеленогорск" Бориса Семенова и руководителя территориального избиркома № 41 Дениса Козенко.

Позже от членства в ГИК отказалась секретарь комиссии Марина Жданова. На ее место Центризбирком рекомендовал главу аппарата Общественной палаты Петербурга Ирину Артюхову. Решение по ее назначению должен принять парламент Петербурга.

София Саттарова / На фото член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа