Глава комблага Пониделко недоволен доступностью заснеженного города для маломобильных граждан

Председатель комитета по благоустройству Петербурга Василий Пониделко 12 января на пресс-конференции рассказал, как он оценивает доступность города для маломобильных групп граждан в условиях неубранных от снега улиц.

- Оцениваю достаточно плохо. Снег шел каждый день. Самое главное, что мы сделали так, чтобы город не останавливался: ни движение, ни пешеходы. Да, где-то мы не успевали, где-то есть серьезные нарекания на тротуары и тротуарную наледь. Как могут маломобильные группы населения передвигаться по обледенелым тротуарам? Тут здоровому человеку достаточно сложно, а маломобильным, конечно, создает определенные трудности. Все стараются, все работают, - сказал Пониделко.

Он отметил, что все городские пространства, которые создаются в городе, делают с обязательным условием для возможности маломобильным группам населения пользоваться этими пространствами.

Напомним, с декабря 2021 года на городском портале "Наш Санкт-Петербург" остаются не рассмотренными более 11 тысяч жалоб на некачественную уборку снега. Чаще всего просят убрать снег в Выборгском, Калининском, Красносельском, Невском, Приморском и Центральном районах.

Ранее Пониделко говорил, что устранять последствия осадков следует оперативней, но отмечал, что нормы по срокам уборки и вывоза снега соблюдаются.

Константин Леньков