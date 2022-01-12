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Новости 12:51

Глава комблага Пониделко недоволен доступностью заснеженного города для маломобильных граждан

фото ЗакС политика Глава комблага Пониделко недоволен доступностью заснеженного города для маломобильных граждан

Председатель комитета по благоустройству Петербурга Василий Пониделко 12 января на пресс-конференции рассказал, как он оценивает доступность города для маломобильных групп граждан в условиях неубранных от снега улиц.

- Оцениваю достаточно плохо. Снег шел каждый день. Самое главное, что мы сделали так, чтобы город не останавливался: ни движение, ни пешеходы. Да, где-то мы не успевали, где-то есть серьезные нарекания на тротуары и тротуарную наледь. Как могут маломобильные группы населения передвигаться по обледенелым тротуарам? Тут здоровому человеку достаточно сложно, а маломобильным, конечно, создает определенные трудности. Все стараются, все работают, - сказал Пониделко. 

Он отметил, что все городские пространства, которые создаются в городе, делают с обязательным условием для возможности маломобильным группам населения пользоваться этими пространствами. 

Напомним, с декабря 2021 года на городском портале "Наш Санкт-Петербург" остаются не рассмотренными более 11 тысяч жалоб на некачественную уборку снега. Чаще всего просят убрать снег в Выборгском, Калининском, Красносельском, Невском, Приморском и Центральном районах. 

Ранее Пониделко говорил, что устранять последствия осадков следует оперативней, но отмечал, что нормы по срокам уборки и вывоза снега соблюдаются. 

Константин Леньков


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