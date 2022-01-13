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Новости 15:23

"Мемориал"* закрыл исторический конкурс для школьников, проводившийся последние 20 лет

фото ЗакС политика "Мемориал"* закрыл исторический конкурс для школьников, проводившийся последние 20 лет

"Международный Мемориал"* заявил о закрытии школьного конкурса "Человек в истории. Россия — ХХ век" ввиду решения суда, ликвидировавшего организацию.  

"Мы благодарим вас за прекрасные работы, которые мы получали на протяжении 22 лет, и надеемся, что вы продолжите ваши исследования", — сообщается на сайте "Международного Мемориала"*.

В организации уточнили, что изначально на проведение конкурса значительно повлияла пандемия, из-за которой не могли в том числе проходить церемонии награждения победителей, а также семинары и другие очные мероприятия.

Глава образовательных программ "Международного Мемориала"* Ирина Щербакова в разговоре с "Коммерсантом" сообщила, что финансирование конкурса осуществлялось по большей части за счёт госбюджета — президентских грантов и поддержки Минобрнауки. Также организация существовала за счёт грантов, получаемых от благотворительного фонда бизнесмена Михаила Прохорова.

Напомним, 28 декабря 2021 года Верховный суд России принял решение упразднить "Международный Мемориал"*, удовлетворив соответствующий иск Генеральной прокуратуры. В среду, 29 декабря, Мосгорсуд ликвидировал ПЦ "Мемориал"** уже по иску столичной прокуратуры. В обоих исках заявитель указывал, что ответчик из раза в раз не маркирует свой контент так, как того требует закон об иноагентах. Среди претензий к правозащитникам в суде звучало также то, что они якобы поддерживают террористов: имелись в виду некоторые фамилии из списка россиян, которых правозащитники считают политзаключенными.

*Внесён Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента

**Внесён Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента


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