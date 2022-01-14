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Новости 12:42

ЗакС попросит думских депутатов от Петербурга помочь с рассмотрением законопроекта о торговцах психотропными веществами

фото ЗакС политика ЗакС попросит думских депутатов от Петербурга помочь с рассмотрением законопроекта о торговцах психотропными веществами

Комитет по законодательству Заксобрания подготовил обращения на имя депутатов Госдумы от Петербурга с просьбой оказать содействие в рассмотрении поправок к федеральному закону "О наркотических средствах и психотропных веществах".

ЗакС внёс их в нижнюю палату федерального собрания ещё в 2019 году. Однако документ так и не дошёл до стадии первого чтения.

Предлагается наделить сотрудников прокуратуры, Следственного комитета, ФСБ, полиции и таможни полномочием давать лицам, причастным к обороту прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, предписания об устранении выявленных нарушений.

Обращения составили после того, как в середине декабря начальник ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин написал письмо председателю ЗакСа Александру Бельскому, обратив внимание, что поправки так и не были приняты Госдумой.

Отметим, что к внесенному в Госдуму документу возникли юридико-технические замечания, следует из отзыва правительства России от марта 2019 года. В ЗакСе пообещали их устранить.

Сергей Еремеев


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