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Новости 13:26

"Свет в конце туннеля": "Тотальный диктант" получил почти 20 млн рублей президентского гранта

фото ЗакС политика "Свет в конце туннеля": "Тотальный диктант" получил почти 20 млн рублей президентского гранта

Проекту "Тотальный диктант", который в прошлом году был вынужден пройти через череду бюрократический перипетий, выделили почти 20 млн рублей президентского гранта на 2023 год. Общее софинансирование проекта составит 89 млн рублей.

"Мы видим свет в конце туннеля и знаем, что больше половины необходимых на акцию 2023 года расходов у нас обеспечены финансово. Это значит, что некоторые люди и структуры могут выдохнуть, что диктант — гонимый и заблокированный проект. И не поддерживать акцию из соображений „как бы чего не вышло" смысла нет", — поделилась новостью у себя в Facebook директор Фонда поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант" Ольга Ребковец.

Фонд "Тотальный диктант" был основан в 2004 году. С тех пор ежегодно проводится одноименная просветительская акция, в рамках которой любой желающий может написать диктант, чтобы проверить свои познания в русском языке. 

В июне 2021 года "Тотальный диктант" лишился президентского гранта. Это произошло после того, как в 2020 году автором текста для диктанта стал писатель Дмитрий Глуховский. В фонде уверены, что решение о лишении их гранта было политическим. Кроме того, в августе Минюст начал проверку фонда якобы из-за "нарушения законодательства РФ".


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