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Новости 15:06

Бывший секретарь Октябрьского суда Эйвазов отсудил у Минфина 400 тысяч рублей

фото ЗакС политика Бывший секретарь Октябрьского суда Эйвазов отсудил у Минфина 400 тысяч рублей

Петроградский районный суд 14 января взыскал с Министерства финансов России 400 тысяч рублей в пользу юриста Александра Эйвазова в знак компенсации морального вреда за незаконное преследование, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. 

Истец в 2016 году работал секретарем Октябрьского районного суда. Разочаровавшись в своей работе, он стал предавать огласке условия труда секретаря и нарушения, которые, по его словам, допускала его начальница, судья Ирина Керро. В августе 2017 года Эйвазова задержали и обвинили в воспрепятствовании осуществлению правосудия (часть 3 статьи 294 УК РФ). Экс-секретарь не изготовил протокол судебного заседания по делу муниципального депутата МО "Гавань" Тимофея Кунгурова. Позже его привлекли также по статье о клевете на судью (часть 1 статьи 298.1 УК РФ). Однако на этапе судебного разбирательства гособвинитель отказался от второго обвинения, заявив, что публикации о Керро были частным мнением Эйвазова.

Бывший секретарь суда просил взыскать 4,295 млн рублей из-за преследования по статье о "клевете". Представители Минфина возражали, называя сумму завышенной.

Районный суд решил взыскать в пользу истца только 400 тысяч рублей. Эйвазов пообещал обжаловать это решение.  


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