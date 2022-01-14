Минюст признал иноагентами юрлица журналистов Андрея Захарова* и Регины Хасановой**

Первыми иноагентами в 2022 году Минюст признал ООО "Данное сообщение"*** и ООО "Номер семьдесят семь"****. Информация об этом появилась на сайте ведомства 14 января. Обе организации учреждены журналистами, которых ранее признали иностранными агентами.

"Данное сообщение"*** - юридическое лицо, созданное журналисткой издания "Радио Свобода"***** Региной Хасановой** а "Номер семьдесят семь"**** - сотрудником "Русской службы Би-би-си" Андреем Захаровым* также признанным иностранным агентом.

Названия обеих организаций вдохновлены законодательством о СМИ-иностранных агентах. "Данное сообщение"*** - начало обязательной маркировки каждой публикации участников реестра Минюста. Захаров* для названия своего ООО использовал порядковый номер, под которым он числится в списке иноагентов. Сейчас журналист находится в Великобритании. Он заявил о вынужденной эмиграции в конце декабря 2021 года.

Ранее Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов участниц группы группы Pussy Riot Надежду Толоконникову****** и Веронику Никульшину*******, главреда издания "Холод" Таисию Бекбулатову******** и публициста Виктора Шендеровича*********.

* Андрей Захаров внесен в реестр СМИ-иноагентов

** Регина Хасанова внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

*** ООО "Данное сообщение" внесено в реестр СМИ-иноагентов

**** ООО "Номер семьдесят семь" внесено в реестр СМИ-иноагентов

***** "Радио Свобода" внесено в реестр СМИ-иноагентов

****** Надежда Толоконникова внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

******* Вероника Никульшина внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

******** Таисия Бекбулатова внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

********* Виктор Шендерович внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

Константин Леньков