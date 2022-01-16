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Новости 10:30

"Блокаду пережил народ": В Петербурге уже 150 заведений поддержали бойкот режима QR-кодов

фото ЗакС политика "Блокаду пережил народ": В Петербурге уже 150 заведений поддержали бойкот режима QR-кодов

Уже 150 петербургских заведений присоединились к протесту против режима QR-кодов, известил у себя в Instagram идеолог манифеста Александр Коновалов.

"Блокаду пережил народ, не сдавшись ради живота. Наследники же Qr-код принять решают навсегда", - стихотворно иронизирует ресторатор.

Напомним, что по QR-кодам в городские бары и торговые комплексы начали пускать начиная со 2 января.

Ранее в стане петербургских рестораторов произошёл раскол: одни из крупнейших ресторанных сетей Северной столицы - "Токио-сити", "Бахрома", "Русская рыбалка" и ReСa - покинули объединение "Рестоград" и примкнули к Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО). Сделано это было как раз на фоне борьбы части сообщества с QR-кодами.

Добавим, что на фоне всплеска сопротивления бизнеса антиковидным предписаниям с предупреждением об административной и уголовной ответственности выступила прокуратура Петербурга.


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