Станции метро "Ладожская" и "Удельная" свяжет новый автобусный маршрут

Станции петербургского метрополитена "Ладожская" и "Удельная" свяжет новый автобусный маршрут № 222, информирует пресс-служба комитета по транспорту.

Автобус будет дублировать маршрутку К-322. Его трасса будет пролегать через три района — Красногвардейский, Калининский и Выборгский. Ещё одной станицей метро на пути транспорта станет "Площадь Мужества".

На маршрут поставят 18 новых автобусов вместимостью 50 человек. В будние дни интервал движения составит 9-13 минут, а в выходные — 15-20 минут.

Напомним, два новых маршрута свяжут "Удельную" с жилыми комплексами на Суздальском шоссе и Коломяги с "Озерками".