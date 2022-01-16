ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:40

Станции метро "Ладожская" и "Удельная" свяжет новый автобусный маршрут

фото ЗакС политика Станции метро "Ладожская" и "Удельная" свяжет новый автобусный маршрут

Станции петербургского метрополитена "Ладожская" и "Удельная" свяжет новый автобусный маршрут №  222, информирует пресс-служба комитета по транспорту.

Автобус будет дублировать маршрутку К-322. Его трасса будет пролегать через три района — Красногвардейский, Калининский и Выборгский. Ещё одной станицей метро на пути транспорта станет "Площадь Мужества".

На маршрут поставят 18 новых автобусов вместимостью 50 человек. В будние дни интервал движения составит 9-13 минут, а в выходные — 15-20 минут.

Напомним, два новых маршрута свяжут "Удельную" с жилыми комплексами на Суздальском шоссе и Коломяги с "Озерками".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости16 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама