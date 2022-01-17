Депутат Цивилев потребовал вернуть туалет к Эрмитажу

Член фракции "Единая Россия" в Заксобрании Петербурга Алексей Цивилев обратился в Минкульт с просьбой отозвать предписание, согласно которому убрали общественный туалет, стоявший у Зимнего дворца.

Демонтаж объяснили тем, что сооружение стояло на территории объекта культурного наследия федерального значения и нарушало охраняемые композиционно-видовые связи ансамбля Дворцовой площади.

"Поддерживая идею о необходимости органичного включения подобных объектов в окружающий архитектурный контекст, отмечу, что настоящее время этот общественный туалет - единственная возможность культурно и бесплатно справить нужду в самом центре культурной столицы. И решение ведомства заставит горожан и гостей города искать другие, не самые культурные пути отправления естественных надобностей", - написал Цивилев.

Депутат предложил перенести уборную на улицу Миллионную или на набережную реки Мойки, а пока решение об этом не принято, вернуть туалет на Дворцовую площадь.