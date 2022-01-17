В центре Петербурга появилось граффити с портретом вице-губернатора Линченко

Художник Олег Лукьянов, входящий в проект Urbanfresco, опубликовал в своем аккаунте в Instagram фотографию граффити с портретом петербургского вице-губернатора Николая Линченко. Рисунок появился на здании в Кузнечном переулке, на котором ранее неоднократно появлялся портрет классика русской литературы Федора Достоевского.

"Суд Линченко. Сегодня мы обнаружили портрет вице-губернатора Петербурга вместо Федора Михайловича. Разборки с Достоевским, безусловно, важнее, чем уборка города", - подписал фотографию художник.

Линченко курирует работу подразделений Смольного, которые последовательно выступают против художественных работ на фасадах домов. Граффити с Достоевским чиновник ранее назвал актом вандализма.