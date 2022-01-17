Полиция изъяла коньки и костыли у участников утренней прогулки у Смольного

Вечером 17 января Красимира Врански, Ярослава Кострова, Алексея Никонова и Константина Хрщоновича отпустили из 76-го отдела полиции с протоколами за несоблюдение местных нормативных актов (ст. 8.6.1 Закона Петербурга об административных правонарушениях), сообщил Врански в своем Telegram-канале. Речь идет об "антиковидном" постановлении правительства Петербурга №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции".

Ранее 17 января Костров, перемотанный бинтами, пришел к зданию правительства на коньках. Передвигался он с помощью костылей. Его вместе с тремя общественниками задержали и доставили в отдел. Позже полицейские изъяли костыль, бинты и коньки, которые приняли за наглядные атрибуты агитации, сообщил Врански.

Задержанным в отделе помогала адвокат "Апологии протеста" Мария Зырянова. В разговоре с ЗАКС.Ру Врански сказал, что они намерены обжаловать протоколы. Максимальный штраф по этой статье предусматривает четыре тысячи рублей.

Активисты пытались привлечь внимание к проблеме неубранных улиц в городе. Возле Смольного они искали председателя комитета по благоустройству Василия Пониделко, ответственного за уборку города. Встретить чиновника им так и не удалось.

С начала зимы петербуржцы жалуются на некачественную уборку тротуаров от снега и наледи. На фоне этого в городе возрос уровень травматизма. В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе отчитались о возросшем количестве обращений от пострадавших в 1,5 раза. Директор института Вадим Мануковский уверен, что это вызвано погодными условиями.

Константин Леньков / Фото: Красимир Врански