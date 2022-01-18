"Ветераны России" узрели "реабилитацию нацизма" в одном из выступлений Шендеровича*

Общественное движение "Ветераны России", часто жалующееся на тот или иной контент в правоохранительные органы, потребовало возбудить уголовное дело о "реабилитации нацизма" в отношении писателя Виктора Шендеровича*.

По мнению участников движения, литератор, выступая в одном из эфиров "Эха Москвы" якобы дискредитировал заслуги СССР в войне с нацистской Германией, использовал в своей речи слово "победобесие", а также называл акцию "Бессмертный полк" "глумлением" над пострадавшими в ВОВ.

"Ветераны" направили заявления в МВД, прокуратуру и Следственный комитет.

Ранее организация писала доносы на гей-пропаганду на "МУЗ-ТВ" и "СТС Kids".

Шендерович*, напомним, вынужден был уехать из России, опасаясь уголовного преследования из-за заявления прокремлёвского предпринимателя Евгения Пригожина.

*Внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов