Автора инсталляции на Марсовом поле отпустили из отдела полиции

Московского художника Ивана Волкова, разместившего на Марсовом поле пятиметровую инсталляцию в виде фекалий, отпустили из отдела полиции, сообщил ЗАКС.Ру адвокат Тимофей Евсеев днем 18 января. Рассказывать подробности уголовного дела об осквернении мест захоронений защитник отказался.

- Могу сказать только то, что его отпустили. Он поехал домой к маме, - рассказал Евсеев.

Представитель художника не стал сообщать, в каком статусе сейчас находится Волков. Обязан ли он явиться в отдел полиции - Евсеев также не уточнил.

Напомним, утром 16 января художника вместе с товарищем задержали сотрудники полиции при посадке на поезд до Москвы. Его доставили в 78-й отдел полиции. Поводом для задержания стало уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения (ст. 244 УК), которое возбудили 15 января. По этой статье ему грозит штраф до 40 тысяч рублей или арест на срок до трёх месяцев. Однако, если следователи найдут в проступке признаки действия организованной группы или мотивы политической ненависти или вражды, то максимальное наказание, которое может грозить по этой статье - пять лет лишения свободы.

Об инсталляции Иван Волков рассказал на своей странице в Instagram 14 января. На снимке была запечатлена пятиметровая груда снега, отдаленно напоминающая следы отходов человеческой жизнедеятельности. Сейчас публикация удалена.

Константин Леньков