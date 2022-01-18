Цед считает, что Шнурову стоило обратиться к должностным лицам прежде, чем петь про уборку Петербурга

Депутат Госдумы Николай Цед ("Единая Россия") присоединился к критике в адрес лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, записавшего клип "Пока так" о плохой уборке Петербурга от снега и мусора.

"Шнур использовал в своем клипе негативные слова и образы. Нельзя совмещать несовместимое, в язвительную песню впутать святые, символичные, памятные вещи. А тем более абсолютно неуместно было упоминать в тексте блокаду Ленинграда, особенно цинично это звучит в преддверии памятных дат прорыва и снятия блокады", - цитирует депутата его пресс-служба.

Цед согласен, что проблема с вывозом мусора в Петербурге существует. По его мнению, любая реформа в начале не обходится без трудностей.

"Артист не обратился к должностным лицам, не узнал причины, повлекшие временный сбой, не спросил, какие меры принимаются. Вместо этого здесь только пиар, которым он унижает и оскорбляет свой родной город, формирует у людей негативное восприятие Санкт-Петербурга", - заявил Цед.

Напомним, городские чиновники и депутаты всех уровней второй день высказываются о клипе группы "Ленинград". В частности, член фракции "Новые люди" в ЗакСе и бизнес-посол в Монако Дмитрий Панов предложил подумать о лишении Шнурова "возможности называть себя петербуржцем".