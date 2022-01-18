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Муниципал 18:27

Мундеп Сафонов выступил в защиту Шнурова и его клипа про неубранный Петербург

фото ЗакС политика Мундеп Сафонов выступил в защиту Шнурова и его клипа про неубранный Петербург

Депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов посвятил пост на своей странице "ВКонтакте" скандалу, разгорающемуся вокруг нового клипа группы "Ленинград". Последний, напомним, посвящен плохому качеству уборки Петербурга от снега, льда и мусора. Некоторые нападки на фронтмена коллектива, Сергея Шнурова, мундепу представляются несправедливыми. В частности, именно так он воспринял позицию директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, который считает клип частью некоей информационной "атаки" на город и осуждает использование в нем нецензурной лексики.

"Почему тонко чувствующий, уважаемый и образованный человек заговорил про внешнюю атаку, я не понимаю. Шнура, который в экспрессивной форме, но вполне в рамках своего образа, да и реально существующей языковой традиции нашего города, высказал то, что сегодня в уме и сердце каждого петербуржца – понимаю. Его клип – боль, прорвавшаяся в общественное пространство", - пишет Сафонов.

С точки зрения представителя местного самоуправления, если кто-то Петербург и атакует, то точно не Шнуров, родившийся здесь, а не названные по именам приезжие, "для кого наш город только средство, источник удовлетворения собственных потребностей и желаний".

Отметим, что депутат от фракции "Новых людей" в ЗакСе Дмитрий Панов настолько возмутился клипом "Пока так", что захотел лишить Шнурова статуса петербуржца. 


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