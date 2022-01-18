Число действующих пунктов утилизации снега в Петербурге выросло до 17

В Красносельском и Выборгском районах Петербурга открылось по одному новому снегоприемному пункту, передает пресс-служба Смольного. В сумме обе точки, одна на Волхонском шоссе, а другая в Левашово, способны принять 240 тысяч кубометров снежных масс.

"Этой зимой после сильных декабрьских и январских снегопадов снегоприемные и снегоплавильные пункты работают с большой нагрузкой. Новые снегоприемные площадки находятся на выездах из города, на промышленных площадках вдали от жилых массивов", – обратил внимание губернатор Александр Беглов.

Отмечается, что из-за большого числа выпавших нынешней зимой осадков три площадки для приема снега уже перестали работать, будучи переполненными. Таким образом, общее число действующих специализированных объектов (снегоплавильных и снегоприемных пунктов), способных обслужить город в условиях непогоды, выросло с 15 до 17. По последним данным, уже к середине нынешней зимы они приняли 2,36 млн кубометров снега, что на четверть больше, чем прошлой зимой.

Отметим, что тема зимней уборки в последние дни и недели звучит в Петербурге особенно остро: город продолжает засыпать снегом, тогда как из-за гололедицы растут очереди в травмпунктах. Проблеме посвящаются музыкальные клипы.