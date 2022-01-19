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Муниципал 10:27

Мундепы потребовали от Беглова "Тучков буян" без Верховного суда

фото ЗакС политика Мундепы потребовали от Беглова "Тучков буян" без Верховного суда

Петербургские муниципальные депутаты подписали обращение к губернатору Александру Беглову с требованием уйти в отставку, если городские власти не откажутся от планов строить на территории будущего парка "Тучков буян" комплекс зданий для Верховного суда и судебного департамента. Они направили свое заявление на имя Беглова утром 19 января, сообщил ЗАКС.Ру мундеп МО "Южно-Приморский" Валерий Веремейчик. 

Под обращением подписались 50 депутатов из 31 муниципалитета, а также двое экс-мундепов. В своём заявлении они пишут, что Беглов не может занимать свою должность, если не выполнит предвыборное обещание по созданию парка. 

"Мы, муниципальные депутаты Санкт-Петербурга, представляющие интересы жителей, призываем губернатора Александра Беглова подать немедленно в отставку, если проект парка "Тучков буян" не будет реализован в той концепции, которую согласовали горожане - без судебного квартала!" - говорится в обращении мундепов. 

Напомним, в январе 2022 года стало известно, что на набережной между Тучковым и Биржевым мостом, где в 2019 году городские власти обещали разместить грандиозный парк, построят "Судебный квартал". В Смольном утверждают, что петербургский аналог "Зарядья" все же будет, но не уточняют площадь будущей зеленой зоны. Кроме "Судебного квартала", на участке возводят здание Академии танца Бориса Эйфмана. Строительство последнего планируют завершить до 2024 года. 

Константин Леньков


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