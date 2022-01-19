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Выборы 2021

Новости 11:19

Артюхову включили в состав Горизбиркома Петербурга

фото ЗакС политика Артюхову включили в состав Горизбиркома Петербурга

Законодательное собрание Петербурга 19 января проголосовало за назначение в состав городской избирательной комиссии руководителя аппарата региональной Общественной палаты Ирину Артюхову. На парламентских выборах 2021 года она координировала работу Центра общественных наблюдений при АП.

На назначение Артюхову выдвинул Центризбирком. По словам депутата "Единой России" Дениса Четырбока, альтернативных кандидатур в городской парламент не поступало.

Против назначения Артюховой высказался представитель "Яблока" Борис Вишневский.

- Мы не слышали, чтобы наблюдатели от Общественной палаты фиксировали нарушения [на выборах и плебисците по обновлению Конституции]. Как правило, они стараются их не замечать, - заявил "яблочник".  

За назначение Артюховой проголосовали 36 депутатов, шестеро были против, еще шестеро воздержались.

Сергей Еремеев


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