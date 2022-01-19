Реорганизация аппарата ЗакСа должна завершиться в марте

Аппарат Законодательного собрания Петербурга обновится к марту, заявил председатель городского парламента Александр Бельский на брифинге 19 января.

Он попросил не называть это массовыми сокращениями.

- У нас происходит не сокращение, а реорганизация. Действительно, мы какие-то управления оптимизируем, - отметил Бельский.

Ранее стало известно, что в ходе реорганизации поменяется руководитель аппарата ЗакСа. Свою должность покинет близкий экс-спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову Михаил Субботин. Также известно, что свои должности должны покинуть "завхоз" городского парламента Алена Кукушкина, начальница пресс-службы Елена Гаврищук, руководительница управления организационного и обеспечения Виктория Снигирева и начальник управления документационного обеспечения Алексей Трудов. Подробнее о реорганизации читайте в материале ЗАКС.Ру.

Сергей Еремеев