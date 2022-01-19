Петербургские коммунальщики уничтожили согласованный арт-объект музея "Керамарх"

В Петербурге коммунальщики уничтожили очередной арт-объект: забвению предано творение музея архитектурной и художественной керамики "Керамах", которое создавалось горожанами и художниками со всего мира. О неприятном инциденте мастерская рассказала у себя в Instagram.

Арт-объект представлял собой конструкцию, на которую были наклеены несколько тысяч плиток в форме гексагона.

"Арт-объект был временно перевезен во двор промышленных корпусов. Но по распоряжению управляющей компании 17 января он был уничтожен: плитки сняты и разбиты, каркас распилен и, очевидно, сдан на металлолом. Факт вандализма был обнаружен нами сегодня. Восстановить уникальный объект не представляется возможным", — констатировали в "Керамархе".

Ещё один созданный коллективно арт-объект "Земной шар" уцелел, так как был перевезён в более безопасное место.

Уничтоженный же должны установить в одном из скверов, расположенных в Кировском районе. К соответствующей договорённости художники уже успели прийти с администрацией МО "Морские ворота".

Музей обратился в полицию.

Ранее, напомним, петербургские коммунальщики закрасили портрет противника граффити вице-губернатора Николая Линченко в Кузнечном переулке. На его месте прежде был также уничтоженный портрет писателя Фёдора Достоевского.

Фото: "Керамарх" / Instagram