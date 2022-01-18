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Новости 13:56

"Акт вандализма" устранён: в Кузнечном переулке оперативно закрасили портрет Линченко

фото ЗакС политика "Акт вандализма" устранён: в Кузнечном переулке оперативно закрасили портрет Линченко

Появившееся накануне, 17 января, в Кузнечном переулке граффити с портретом петербургского вице-губернатора Николая Линченко не просуществовало и суток: его оперативно предали забвению местные коммунальные службы.

Изображение чиновника Смольного наклеили на место, где ранее был размещён портрет Фёдора Достоевского, который также неоднократно закрашивался.

Фотографии пустой стены публикует "Фонтанка".

Инициатива и исполнение граффити с вице-губернатором принадлежит петербургскому художнику URBAN-фреска.

Линченко, напомним, курирует работу подразделений Смольного, которые выступают против размещения графических объектов на фасадах домов. Граффити с Достоевским чиновники ранее называли "актом вандализма".

Фото: Urbanfresco / Instagram


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