Дмитриева интересуется у комитета по природопользованию программой раздельного сбора мусора

Выдвигавшаяся от Петербурга депутат Государственной думы Оксана Дмитриева обратилась к главе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Александру Герману с просьбой обозначить программу по раздельному сбору мусора в Петербурге.

С наступлением нового года, напомнила парламентарий, в городе начала действовать "мусорная реформа", в рамках которой за утилизацию отходов стал ответственен "Невский экологический оператор" (НЭО). После этого из петербургских дворов исчезли не только старые мусорные бачки, но и контейнеры для раздельного сбора.

"В связи с этим прошу Вас предоставить программу внедрения раздельного сбора отходов, разработанную комитетом и НЭО на территории Петербурга, установки контейнеров для сбора таких отходов, координаты предприятий, осуществляющих переработку отсортированных отходов", - обращается Дмитриева к Герману.

С конца 2021 года в Петербурге наблюдался мусорный коллапс: горожане массово жаловались на переполненные отходами площадки, часто не вывозимые неделями. НЭО уже успели оштрафовать за данное правонарушение.

При этом в последних официальных пресс-релизах от "Невского экологического оператора" говорится о том, что свыше 90% мусора вывозится из петербургских дворов вовремя.