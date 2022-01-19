Родственник Резника в суде: На меня все время давят

Октябрьский районный суд 19 января продолжил рассмотрение дела экс-депутата Максима Резника, обвиняемого в приобретении 18,2 грамма сушеной марихуаны для личного пользования (ч. 1 ст. 228 УК РФ). На заседании допросили дальнего родственника бывшего парламентария Ивана Дорофеева, рассказал ЗАКС.Ру адвокат Резника Михаил Пашинский.

В квартире Дорофеева в марте 2021 года прошел обыск, на котором обнаружили баночку "Ментос" с растительным наркотиком. В начале обыска в квартире присутствовал Резник. Следствие считает, что именно он выложил на стол эту самую баночку.

На заседании 19 января Дорофеев говорил, что плохо себя чувствовал во время обыска и что само мероприятие помнит плохо, сообщил Пашинский. Он добавил, что на многие вопросы свидетель отвечал: "Я не знаю". Во время просмотра видео прокурор якобы "выхватывала" те фразы Дорофеева, которые выгодны для ее позиции, заявил адвокат.

- Например, он там [на видео] говорит: "Это не мое". Сотрудник полиции спрашивает: "Это Резника? Резник выложил?". Он говорит: "Нет, я этого не могу сказать, но это не мое". А прокурор все время обращает внимание: "Вот, видите, сотрудник спрашивает, а он подтверждает". А Дорофеев говорит: "Да нет, нет, я такого не говорил. Видите, на меня все время давят, все время пытаются получить от меня нужные ответы", - пересказал Пашинский.

По его словам, свидетель опроверг данные следователю показания о том, что он что-то видел при обыске. Дорофеев "убедительно доказал", что со своего местонахождения ничего видеть не мог - был в другой комнате лицом к стене.

Пашинский добавил, что в этом заседании судья поменяла отношение к защите. Ряд вопросов задать свидетелю не разрешили, пояснил адвокат

Следующее заседание назначено на 26 января, сообщил адвокат. По его словам, суд планирует допросить второго понятого с обыска у Дорофеева.

Одного из них суд допрашивал ранее. Им оказался подполковник в отставке.

Напомним, Резника задержали на следующий день после объявления выборов депутатов Законодательного собрания. Находясь под домашним арестом, он не смог принять в них участие из-за запрета следователя допустить к нему нотариуса, чтобы подготовить документы для выдвижения. Уже после голосования, 21 сентября, Санкт-Петербургский городской суд признал незаконным запрет на общение с нотариусом.

София Саттарова