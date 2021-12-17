Судебный день Резника

фото Софии Саттаровой, ЗАКС.Ру

Суд в Петербурге приступил к рассмотрению по существу дела в отношении экс-депутата Максима Резника. Его обвиняют в приобретении и хранении для личного пользования 18,2 грамма растительного наркотика. На заседании Резник заявил о политической мотивированности дела, а выступавший свидетель забывал и вспоминал произошедшее. Во время допроса выяснилось, что он - бывший силовик.

Обвинение без конкретики

В начале заседания судья как всегда задала обвиняемому Резнику положенные вопросы: полное имя, дата рождения, семейное положение и другое. Экс-депутат почти на все отвечал односложно.

- Образование? - спросила судья.

- Высшее, - последовал ответ.

- Работаете?

- Благодаря вашим решениям, уже нет, - ответил Резник.

Он был депутатом Законодательного собрания Петербурга шестого созыва. Задержали Резника на следующий день после назначения выборов в седьмой созыв. Следователь запретил тогда еще депутату встречу с нотариусом: таким образом парламентарий не смог подготовить документы и принять участие в голосовании. После выборов, 20 сентября, Санкт-Петербургский городской суд признал этот запрет незаконным.

Все это время Резник находится под домашним арестом. До выборов ему запрещали общаться с кем-либо кроме адвоката, следователя и проживающих с ним людей.

Обвиняют бывшего парламентария в приобретении 18,2 грамма растительного наркотика для личного потребления (ч.1 ст.228 УК РФ). Как и где именно экс-депутат мог приобрести наркотик - неизвестно, следует из озвученного прокурором обвинения:

- В неустановленный период времени, но не позднее 14 часов 30 минут 9 марта 2021 года Резник <...> незаконно приобрел без цели сбыта для личного потребления в неустановленном следствием месте на территории Санкт-Петербурга из неустановленного источника наркотическое средство канабис, марихуану.

Эти высушенные растения экс-депутат якобы выложил на стол перед обыском в квартире его дальнего родственника Ивана Дорофеева и покинул помещение, зачитала прокурор. Резник заявил, что ему обвинение непонятно.

- В какой части? В каком смысле? - решила уточнить судья.

- Непонятно, в чем обвиняют. Я думаю, мой защитник более подробно об этом скажет с правовой точки. Я скажу с человеческой, поскольку юристом не являюсь. С моей точки зрения, это дело абсолютно политически мотивировано. Меня обвиняют в совершении преступления при том, что каратели, которые всем этим занимаются, стократно нарушили все возможные законы по данному делу. Я надеюсь, в суде мы сможем доказать, что все это дело шито белыми нитками, - ответил Резник.

Судья уточнила, сводится ли позиция экс-депутата к несогласию с обвинением или ему не понятна его суть. Резник снова повторил свои слова о том, что считает дело политическим преследованием. Его адвокат Михаил Пашинский также заявил, что обвинение не понятно, и указал на конкретные моменты. В частности, он обратил внимание на то, что процесс якобы приобретения наркотиков не установлен.

- Нам непонятно, как можно обвинять человека в незаконном приобретении наркотического средства, когда не установлено ни время, ни место, ни обстоятельства, ни цели приобретения такого наркотического средства - то есть не установлен ни один из существенных признаков состава преступления, - сказал Пашинский.

По его словам, также из обвинения неясно, как Резник мог выложить измельченную коноплю на стол.

- Он высыпал его из сумки? Или выложил в какой-то упаковке? - задался вопросами адвокат.

В озвученном прокурором обвинении действительно не сказано, как именно бывший парламентарий якобы выкладывал наркотики. Об этом моменте на заседании рассказал один из свидетелей.

Пашинский перечислил еще несколько претензий: не понятно, в качестве кого Резника привлекли к обыску, до какого времени продолжалось "незаконное хранение наркотического средства" и другое. Свою речь он закончил словами о том, что обвинение неконкретно и не было разъяснено следователем - защищаться от такого обвинения затруднительно и невозможно.

Запутавшийся подполковник

На первом же заседании суд решил допросить двух свидетелей: Дорофеева и понятого, который присутствовал на обыске в его квартире. Заседание по делу родственника депутата проходило 17 декабря в Октябрьском районном суде. Его обвиняют в хранении наркотиков для продажи (ч.3 ст. 30, п.б ч.3 ст.228.1 УК РФ) - во время обыска в кладовке нашли несколько кустов конопли. Но адвокат Дорофеева ушел до того, как в заседании по делу Резника подошли к допросу родственника. Последний заявил, что хотел бы давать показания при защитнике - суд решил отложить допрос на другой день.

Опросить же понятного удалось. Он представился как индивидуальный предприниматель Игорь Мальцев. Адвокат Пашинский уточнил, был ли он в прошлом сотрудником правоохранительных органов.

- Я сотрудник таможенных органов, - сознался Мальцев.

Он добавил, что вышел на пенсию в 2020 году в звании подполковника с должности замначальника отдела. На другой уточняющий вопрос Пашинского Мальцев сказал, что имел отношение к МВД в 2007 году. Подробности он раскрывать отказался.

При допросе прокурором свидетель рассказал, что 9 марта вместе с приятелем Андреем Невзоровым прогуливался по улице, когда к ним подошел сотрудник правоохранительных органов и предложил стать понятыми при обыске - они согласились. "Обыск предполагался в жилище", отметил Мальцев. Он вместе с приятелем и правоохранителем "проследовали" к подъезду, у которого "находились два сотрудника в камуфлированной форме одежды" со "спецсредствами", продолжил рассказ свидетель. Приятелей привели к квартире, из которой вышел Резник, а Дорофеев закрыл за ним дверь, сказал Мальцев. По его словам, вышедшего из дверей правоохранители остановили, затем выломали дверь и все вместе вошли в "жилище".

В квартире, пока ждали подтверждения депутатского статуса Резника, тот "хаотично передвигался", рассказал Мальцев. Он добавил, что в какой-то момент тогда еще парламентарий сел за стол, а потом повернулся к центру комнаты спиной и якобы выложил из сумки по очереди две банки с надписью "Ментос". Потом его статус депутата подтвердили - Резник ушел, добавил Мальцев.

- Сами упаковки не вскрывались, баночки не открывались. Значит, они не открывались, почему - потому что на свет <...> в розовой баночке были таблетированная форма белого цвета - как я думаю, это жевательная резинка. А во второй баночке, синего цвета, было вещество растительного происхождения. Как пояснил сотрудник, возможно, является марихуаной, - рассказал свидетель.

Пашинский спросил у него, говорил ли кто-то еще, что видел, как Резник достает баночки из сумки и кладет на стол. Мальцев сказал, что не слышал такого. Еще на вопросы адвоката свидетель сказал, что не знает, вел ли кто-то съемку.

После зачитывания протоколов обыска и осмотра вещей, в которых говорится о флешке и компакт-диске с видеозаписями, Мальцев заговорил по-другому.

- Кроме того, мной было оглашено, что применялись телефоны оперуполномоченного и следователя. Сейчас вы вспомнили данные обстоятельства? Действительно, применялись, не применялись? Помните, не помните? - поинтересовалась прокурор.

- Применялись, - согласился Мальцев.

Кто именно снимал момент выкладки баночек, свидетель тоже вспомнил не сразу. Только после просмотра видео, где Резник сидит за столом, говорит по телефону, потом снимает с плеча сумку, встает спиной к камере у стола, когда он отходит - на столе стоит баночка с надписью "Ментос". Ранее эту запись распространили СМИ. Посмотрев видео в зале суда Мальцев вспомнил, что снимал происходящее оперуполномоченный Шевчук.





По его словам, когда он увидел, что Резник что-то выкладывает на стол, рассказал об этом оперативному сотруднику. Пашинский отметил, что в протоколе об обыске этого нет. Он спросил у свидетеля, сколько времени прошло между выкладкой баночек и их изъятием. Часа два, ответил Мальцев. Он добавил, что все это время их не трогали.

- Баночки находились постоянно в поле зрения. Во-вторых, они не двигались, с ними не проводились никакие манипуляции, кроме демонстрации непосредственно всем участникам, - заявил подполковник в отставке.

- Объясните, пожалуйста, как вы наблюдали за баночками, когда изымали коноплю в кладовке? - поинтересовался Пашинский.

- Из-за угла, - ответил свидетель и усмехнулся.

- Самому смешно, - констатировал Резник.

Мальцев не смог вспомнить фамилию сотрудника, который пригласил его, и сначала сказал, что этот сотрудник ушел вместе с Резником до обыска. Пашинский отметил, что в протоколе указано: понятых пригласил сотрудник Исаев и был во время всего обыска в квартире. После долгой серии вопросов, ответов и зачитывания протоколов, Мальцев все же сказал, что привел его Исаев.

- Получается квартиру покинул кто-то другой? - спросил адвокат.

- Получается так, - ответил свидетель.

При просмотре второго видео с обыска, где группа людей ходит по квартире и осматривает ее, он указать на Исаева в кадре не смог.

- Где Исаев? - повторял Пашинский вопрос.

- Где-то там, - пространно отвечал свидетель.

"Где-то там" стояли и баночки, пока вся группа обыска ходила из комнаты в комнату, отметил адвокат при просмотре записи.

- Меня больше интересует, не находилась ли она (баночка - прим. ЗАКС.Ру) без присмотра какое-то время. Пока она без присмотра - туда засыпать можно что угодно, - посетовал Пашинский.

- Кто сыпать-то будет? Это же преступление! - удивился Мальцев.

После почти пяти часов допрос свидетеля закончился. Но Пашинский сообщил судье, что их сторона хочет в будущем вызвать его вновь - когда представит свои доказательства. Еще в суде хотят допросить приятеля Мальцева Невзорова, который вместе с ним был понятым. Дальнейшие встречи со свидетелями отложили на предновогоднюю неделю.

София Саттарова