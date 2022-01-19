В 2022 году благоустроят территории у станций метро "Озерки", "Проспект Просвещения" и "Парнас"

В течение 2022 года в Петербурге приведут в порядок территории, примыкающие к станциям метро "Озерки", "Проспект Просвещения" и "Парнас", информирует пресс-служба комитета по благоустройству.

Уточняется, что преображения обозначенных местностей добивались горожане: победителей выбрали в рамках проекта "Твой бюджет", работы будут проводиться за счёт города.

У станций создадут общественные пространства с аллеями и зонами для прогулок и отдыха. На их территории установят скамейки, урны, вазоны для цветов и велопарковки. Отдельно у "Проспекта Просвещения" и "Парнаса" возведут арт-объекты.

Благоустройство проводят в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды".