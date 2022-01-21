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Новости 13:31

Бизнес-омбудсмен попросит учёных СПбГУ изучить законность введения QR-кодов

фото ЗакС политика Бизнес-омбудсмен попросит учёных СПбГУ изучить законность введения QR-кодов

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Северной столицы Александр Абросимов обратится в СПбГУ с просьбой изучить, насколько законным был ввод системы QR-кодов в обиход общества. Соответствующее заявление омбудсмен сделал в ходе круглого стола "Делового Петербурга" "Коды раздора".

"Я сейчас подготовил обращение в Санкт-Петербургский университет, чтобы всё таки наши ученые мужи разрешили наш спор", - сообщил Абросимов в разговоре с ресторатором Александром Коноваловым, являющимся идеологом протеста баров против QR-кодов.

Бизнес-омбудсмен не исключил, что тема может быть обсуждена в публичном поле.

Напомним, что по QR-кодам в городские бары и торговые комплексы начали пускать начиная с 2 января.

Ранее в стане петербургских рестораторов произошёл раскол: одни из крупнейших ресторанных сетей Северной столицы - "Токио-сити", "Бахрома", "Русская рыбалка" и ReСa - покинули объединение "Рестоград" и примкнули к Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО). Сделано это было как раз на фоне борьбы части сообщества с QR-кодами.

Добавим, что на фоне всплеска сопротивления бизнеса антиковидным предписаниям с предупреждением об административной и уголовной ответственности выступила прокуратура Петербурга.


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