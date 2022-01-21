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Новости 16:50

Лисовец предрекает до конца января более 10 тысяч новых случаев коронавируса ежедневно

фото ЗакС политика Лисовец предрекает до конца января более 10 тысяч новых случаев коронавируса ежедневно

Глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, анализируя тревожный скачкообразный рост заболеваемости коронавирусом в городе, представил свой прогноз на ближайшие дни. Чиновник обратил внимание, что только за последние сутки число официально выявленных случаев инфицирования выросло на четверть.

"Если предположить, что этот темп прироста числа заболевших сохранится, а оснований предполагать, что он почему-то снизится сейчас, у меня нет, то завтра мы можем увидеть цифру уже выше 7 тысяч, а, может быть, и более. Не хочется быть пророком, но, к сожалению, вынужден сказать, что, наверное, на следующей неделе мы пятизначную цифру впервые заболевших превысим", - поделился он своими соображениями, которые приводит "Санкт-Петербург".

Тем временем в Смольном готовят к публикации нормативные акты, призванные упростить доставку медиков на дом к коронавирусным больным и доставку коронавирусных больных на КТ-обследование.

Отметим, что в Петербурге каждый день обновляется антирекорд по числу вновь выявленных за сутки случаев коронавируса: 21 января этот показатель составил 5 922. В этот же день в городе приостановили предоставление плановой медицинской помощи. 


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