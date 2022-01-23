Новый автобусный маршрут свяжет "Звёздную" с новыми ЖК на Петербургском шоссе

В Пушкинском районе появится новый автобусный маршрут № 232, который начнёт курсировать с 15 июля, информирует пресс-служба комитета по транспорту.

Транспорт соединит станцию метро "Звёздная" с жилыми комплексами "Образцовый квартал" на Петербургском шоссе, "Экспоград" на Сарицкой улице и другими, которые возводятся в данной локации.

Для удобства местных жителей на маршрут поставят автобусы повышенной вместимости, которые рассчитаны на перевозку 80 человек. Первый автобус будет отправляться от Сарицкой улицы в 5:30 утра, последний — от Звёздной улицы в 0:30.

Напомним также, два новых маршрута свяжут "Удельную" с жилыми комплексами на Суздальском шоссе и Коломяги с "Озерками".